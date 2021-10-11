تموين الإسكندرية: ضبط 550 كيلو جراما دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

جدة - نرمين السيد - تواصل الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تكثيف حملاتها الرقابية على الدقيق البلدى المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين.





وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما بإجمالى 550 كيلوجراما تمهيدا لبيعهم فى السوق السوداء. وأشار بيان المديرية إلى أنه تم تحريز كمية الدقيق المضبوطة وتسليمها إلى مطحن الدخيلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفة للعرض على النيابة العامة.

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