الكهرباء: نسعى لزيادة الطاقة الكهربائية إلى 10 آلاف ميجا وات عام 2023 

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة وضعت 3 محاور لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية في مصر وهى التوسع في الإنتاج والنقل والتوزيع، مضيفا: وصلنا الى تحقيق فائض احتياطي من الطاقة الكهربائية بعد عملية التطوير المتواصلة، لافتا إلى أننا سنصل في العام الحالي إلى 6600 ميجا وات من الطاقة الكهربائية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أننا نستهدف التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة بنسبة 42%، والدولة تعمل على تنوع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال، "نتوسع في تطوير الخدمات الإلكترونية داخل قرى الريف، وهناك 47 مركز تحكم في الشبكة الكهربائية بمختلف المحافظات لمعالجة أي أعطال دون الحاجة للإبلاغ عنها"، مؤكدا أننا نسعى لزيادة الطاقة الكهربائية إلى 10 آلاف ميجا وات في عام 2023، مؤكدا: إن الكهرباء صرفت ما يقرب من 36 مليار جنيه على تطوير شبكات التوزيع، مضيفا أن نرصد 70 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة، ونشارك في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 1500 قرية بتكلفة 24 مليار جنيه، مؤكدا أننا تعاقدنا مع شركة متخصصة في قراءاة العدادات لنقل بيانات الفواتير الخاصة بها إلكترونيا.

وأوضح أن الدولة تدعم القطاع الكهربائى بحوالي 77 مليار جنيه حتى عام 2024، مضيفا أننا نسعى لزيادة الربط الكهربائى بين مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، مؤكدا أن رؤية الرئيس السيسى هي تحول مصر إلى مركز إقليمى للنقل والربط الكهربائى مع الدول المجاورة وإقليميا ودوليا، وانتهينا من تسوية الأراضى والبنية التحتية الخاصة بإنشاء مفاعل الضبعة النووي لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع عمل أول مفعل نووي بالضبعة في عام 2026.