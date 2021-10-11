/655611/عبدالله-رشدي-يعلق-على-فوز-البيج-رامي-ببطولة-مستر-أولمبيا-كمال-الأجسام-حرام-شرعا

قال الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي:" لا يجوز للرجل المشاركة فى بطولات كمال الأجسام، فهو مخالف للشرع".

دوت الخليج

عبدالله رشدي يثير الجدل من جديد وينهى ممارسة كمال الأجسام

وبرر الداعية عبدالله رشدي، حديثه بالنهي عن ممارسة لعبة كمال الأجسام، مؤكدًا:" اللعبة لا يجوز القيام بها، فهي مخالفة للشرع لأن عورته باينه.

عبدالله رشدي يعلق على فوز البيج رامي ببطولة مستر أولمبيا: كمال الأجسام حرام شرعًا

وكان البطل المصري ممدوح السبيعي، قد حقق البطولة العالمية مستر أولمبيا، متجاوزًا العديد من الأبطال العالميين، وهو ما يقصده الداعية عبدالله الشريف من حديثه.

ويعد ممدوح السبيعي أول لاعب مصري وعربي يحقق لقب مستر أولومبيا مرتين على التوالي، حيث حقق ذلك عام 2020، وأيضًا تمكن من الحصول على المركز الأول فى نفس البطولة العام التالي.

هذا وسبق أن أثار الداعية عبدالله رشدي، قد أثار الجدل فى وقت لاحق، حيث أكد أن الكريسماس ليس مميزا عن باقي الأيام، وأنه لا يعترف إلا بالسنة الهجرية.