/655612/الدكتور-أحمد-يسري-شركة-إيفا-فارما-تقدم-توعية-كاملة-للمواطنين-للحفاظ-على-صحتهم

أكد الدكتور أحمد يسري، مدير تسويق بشركة إيفا فارما، على أن الشركة تستهدف تقديم توعية صحية كاملة للمواطنين.

دوت الخليج

مدير تسويق شركة إيفا فارما: نحاول توعية الناس بالإرشادات المتنوعة

وتابع مدير تسويق شركة إيفا فارما، الدكتور أحمد يسري، حديثه قائلًا:” نحاول توعية الناس بالإرشادات، وذلك من خلال عقد ندوات ومارثونات رياضية”.

واستكمل حديثه قائلًا:” نحاول نوصل للمواطن فى مكانه، وذلك من خلال تواجدنا على الفيس بوك ويوتيوب، ومع الطبيب فى كل مكان”.

وأضاف:” شركة إيفا فارما من أكثر الشركات التى تغطى قطاعات الجمهورية المختلفة، مضيفًا” نغطى كل الجامعات وقطاعات التأمين الصحي، وهدفنا توعية المواطنين، بينما الطبيب دوره يكتب العلاج المناسب له”.

يأتى ذلك فى إطار الندوة التى تنعق بموقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حيث يواصل دوره فى دعم جهود الإعلام الصحى، وتفعيل إطارات التوعية الصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بندوة حوارية موسعة بمشاركة ممثلى شركة إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية الرائدة العاملة في أكثر من 41 دولة حول العالم.