بشروط.. توفيق عبد الحميد يعلن استعداده لتدريب الموهبين في التمثيل مجانًا

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أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد استعداده للمشاركة في تدريب الموهبين على فن التمثيل مجانًا، ولكن بشرط أن يتم هذا الأمر من خلال المسرح القومي فقط.

دوت الخليج يرصد شروط الفنان القدير توفيق عبد الحميد لتدريب الموهوبين في مجال التمثيل.

توفيق عبد الحميد يدرب الموهوبين من خلال المسرح القومي

كتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "يسعدنى ان أشارك فى تدريب الموهوبين الجادين على فن التمثيل، بشرط أن يكون هذا من خلال المسرح القومى فقط وبدون مقابل".

وسبق وأن أعلن توفيق عبد الحميد عودته رسميًا للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022, وذلك بعد طول فترة غياب.

كتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إن شاء الله فى رمضان القادم قد أكون ضيفًا عليكم فى مسلسل جديد.. الله المستعان".

توفيق عبد الحميد يعود للتمثيل بشروط

وأفصح الفنان توفيق عبد الحميد، مؤخرًا، عن رغبته في العودة للساحة الفنية وعالم التمثيل ولكن بشروط، مؤكدًا أن رغبته في العودة ليس بدافع الشهرة والمال.

كتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "عايز ارجع للتمثيل، بس عايز عمل زى أبو العلا البشرى لأستاذى محمود مرسى الله يرحمه".

سبب رغبة توفيق عبد الحميد في العودة لعالم الفن

وأضاف: "اتمنى ارجع للتمثيل وللناس، بس مش علشان مزيد من الشهرة والفلوس.. عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم، علشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته فى رحلة الحياة".

وكانت صور الفنان القدير توفيق عبد الحميد بصحبة عدد من الكلاب، قد أحدثت ضجة عريمة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خاصة أنها تعد المرة الأولى للفنان في مشاركة صورة له مع الجمهور.

سر ظهور توفيق عبد الحميد بصحبة

وفي أول تعليق لتوفيق عبد الحميد حرص على كشف السر وراء ظهوره مع هذه الكلاب، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر: “الكلاب كائنات رقيقة وبديعة، ولديها قدرة غير عادية على فهم تعبيرات الوجه بصورة فطرية، ولم تكن لي صور شخصية من قبل على الفيسبوك حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل”.

وتابع توفيق حديثا موضحا: “الكلاب مرتبطة بيا بشكل غير طبيعي، لما بزعق مع حد فيهم وأخرجه، بيقعد يعيط على باب الغرفة لحد ما أدخله”.

موعد عودة توفيق عبد الحميد للفن

وتحدث عبد الحميد عن صعوبة عودته للفن بسبب معاناته من مشاكل غضروفيقة، اذ قال: “ما زلت متأثرًا بالانزلاق الغضروفي ومهنة التمثيل قاسية وشاقة وتتطلب من الفنان بذل مجهود ذهني وعضلي كبير لا يتناسب حاليًا مع حالتي الصحية”.

وكان قد شارك عبد الحميد جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

إصابة توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، أصيب مؤخرًا، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخضع للعزل المنزلي، متبعًا البروتوكول العلاجي لمواجهة الفيروس.

ومنذ فترة طويلة والفنان توفيق عبدالحميد، غائب عن الشاشات والمشاركة في الأعمال الفنية، وظن البعض بأنه قد اعتزل أو يعاني من أزمة، ولكنه قرر الظهور بعد الكثير من الشائعات لشرح الأمر وتوضح سبب غيابه، وجاء ذلك من خلال أخر ظهور إعلامي له، والذي كان منذ أكثر من عام تقريبًا، حيث استضافته الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، عبر فضائية «DMC».

سبب ابتعاد توفيق عبد الحميد عن الساحة الفنية

وخلال اللقاء التلفزيوني، وجهت الإعلامية إسعاد يونس، للفنان توفيق عبدالحميد، بسؤال عن أسباب الغياب، وكانت المفاجأة حين قال إنه لازال يعرض عليه أعمال كل عام، ولم يمر عام واحد دون أن يعرض عليه عمل، ولكن كان يعتذر نظرًا لأنها أدوار سطحية، مؤكدًا عدم تقديمه لأعمال لمجرد التواجد فقط، فهذا الأمر يكون في بداية ظهور أي فنان، ولكنه الآن يريد أن يقدم دور ليستمتع به ويرى فيه الشغف الذي يحمسه له.