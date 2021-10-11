/655617/مصطفى-محمد-يسجل-هدف-رائع-في-شباك-ليبيا-ويتقدم-للفراعنة-بالهدف-الثاني-فيديو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وزاد مصطفى محمد النتيجة برأسية رائعة سكنت شباك نشنوش حارس ليبيا، لسيجل الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول. 🎥⚽️ بصناعة عمر مرموش مصطفي محمد يسجل ثاني اهداف منتخب مصر#مصر_ليبيا#ليبيا_مصر



pic.twitter.com/TIhC0ocuwf — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 11, 2021

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