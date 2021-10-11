/655618/الشوط-الأول-مصر-تتقدم-على-ليبيا-بتصفيات-كأس-العالم-2022-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المصري والليبي، بتقدم الفراعنة هدفين دون رد عن طريق الظهير الأيسر أحمد فتوح، ومصطفى محمد، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا.

وسجل لاعب منتخب مصر الهدف الأول في شباك المنتخب الليبي في الدقيقة الـ ، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني لمنتخب الفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

لمشاهدة الهدف اضغط هنا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.

تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني –عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

ترتيب مجموعة مصر:

مجموعة مصر: تأتي مصر في صدرارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، والجابون في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط، ثم أنجولا برصيد 3 نقاط.

نتيجة مباراة الذهاب:

وكان منتخب مصر فاز بهدف وحيد ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم أحرزه عمر مرموش.

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.