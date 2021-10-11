صور.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة غرناطة بميدان روكسى بعد تطويرها

جدة - نرمين السيد - افتتح خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حديقة غرناطة بميدان روكسى بمصر الجديدة، بعد رفع كفاءتها وتركيب الأسوار الخارجية وتقليم الأشجار وتنسيق ووضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الأشجار ودهان الأسوار والبردوارت، ورفع كفاءة الإنارة الداخلية والخارجية.





وأشار خالد عبدالعال، فى بيان، إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالى، وأثنى على المجهود المبذول من العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، فى إعادة تطوير وخلق متنزهات وحدائق تخدم المواطنين فى كل الأحياء. والتقى محافظ القاهرة، بعدد من المواطنين الذين أبدوا سعادة كبيرة بتطوير الحديقة التى تقرر فتحها اليوم بالمجان بمناسبة الافتتاح. شهد الحفل المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمهندس حسن محمد رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

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