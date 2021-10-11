وفد الشركة المصرية للاتصالات We فى ضيافة أكاديمية مصر للطيران للتدريب

جدة - نرمين السيد - بادرت الشركة المصرية للاتصالات، بعمل زيارة ميدانية لشركة مصر للطيران، وذلك فى إطار برنامج إعداد القادة، والذى يهدف لاطلاع متدربى البرنامج على التجارب الناجحة لكبرى الشركات كجزء من التدريب الذى تقدمه المصرية للاتصالات لأبنائها لإعداد صف ثانى من القيادات وذلك فى إطار التعاون المثمر و البناء بين الشركات الوطنية.





وفى هذا الإطار رحب الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بزيارة الوفد القادم من كبرى الشركات فى مجال الاتصالات "we" متمنياً مزيد من التعاون بين هذين الكيانين الكبيرين.

وكان فى استقبالهم كلا من المهندس شريف عبد المنعم مدير عام التسويق، والمهندس طارق الشهاوى مدير إدارة أبحاث السوق.

وقدم المهندس وائل فرج مدير إدارة الموقع الإلكترونى بالأكاديمية، نبذة عن الأكاديمية بشكل عام، وشرح تفصيلى عن إمكانيات الأكاديمية، وما تقدمه من برامج تدريبية داخل وخارج مجال الطيران، من أجل إعداد قادة متميزين وذوى كفاءة عالية فى مختلف المجالات.

كما استعرضت رشا جلاء مدير إدارة الشئون الإدارية بالأكاديمية كل ما يتعلق بشئون الأفراد والموارد البشرية، وما يجب على كل شخص من تطوير إمكانياته ومهاراته الذاتية من أجل الترقى لمستوى أعلى فى حياته المهنية.

وخلال الزيارة قام الوفد بجولة داخل الأكاديمية لتفقد الفصول الدراسية وقاعات الشرح والتدريب، وما يتضمنهم من وسائل تدريبية على أعلى مستوى، كما تفقد الوفد أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين والضيافة.

وفى نهاية الجولة أعرب الوفد عن سعادته لحفاوة الاستقبال، وتوجه بالشكر للشركة الوطنية مصرللطيران لتواجدهم داخل هذا الصرح العظيم.