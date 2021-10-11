القباج: نعيش فى عصر نصرة النساء وكفالة حقوقهن والاستثمار فى الأجيال القادمة

جدة - نرمين السيد - وأقيم المنتدى تحت عنوان "التثقيف الرقمى لتعزيز معرفة الفتيات"، وذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والسفير الكندى لويس ديوماس، ومحمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، والمايسترو سليم سحاب قائد أوركسترا كورال مصر، وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس جمعية حواء المستقبل والأمين العام للشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار، ولفيف من المشاركين فى مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" من ممثلى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص وسائل الإعلام، والفتيات المشاركات فى مبادرة فتيات فى أدوار قيادية.

وتمحورت فعاليات الاحتفال حول أهمية التثقيف الرقمى لتعزيز معرفة الفتيات وتزويدهم بالمهارات لتحديد المعلومات الصحيحة من الزائفة، وحماية أنفسهن من التنمر الإلكترونى، واستخدام الإنترنت الآمن، والمشاركة بثقة فى المساحات عبر الإنترنت.

وكان من أبرز فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للفتاة لهذا العام، تقليد 30 فتاة مصرية منصب قيادى بالمحاكاة ومنها وزيرات التضامن الاجتماعى والعدل والخارجية، والتعاون الدولى، والتخطيط، والبيئة، والسياحة، ورئيس المجلس القومى للمرأة، والأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبنك ناصر الاجتماعى، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، والأمانة العامة للصحة النفسية، وجمعية الهلال الأحمر، وقناة تن ومجلة علاء الدين، مما يعكس جدية والتزام الشركاء بتدعيم حق الفتيات والشابات فى المساواة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن جمهورية مصر العربية تعيش فى عصر كفالة حقوق الإنسان، ونصرة النساء، وتمكين الأولى بالرعاية، والاستثمار فى الأجيال القادمة.

وقد وجهت "القباج" الشكر للسيد رئيس الجمهورية على تقديره للمرأة المصرية ومساندته لكافة القضايا التى تخصها الفتاة والمرأة، وفى وضع بناء الإنسان على رأس أولويات الدولة.

وأضافت "القباج" أن مصر تعد من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم أولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز وحماية حقوق الفتيات من كافة أشكال التمييز لاسيما الفتيات من الفئات الأولى بالرعاية فى الريف والمناطق العشوائية الأكثر فقرًا، مشيرة إلى أن التزام مصر بالاحتفال باليوم العالمى للفتاة يعد انعكاسا لاهتمام الدولة بدعم حقوق الفتيات وإلقاء الضوء على تلك القضايا من خلال بناء رأى عام يعزز ويحترم حقوق الأطفال بشكل عام والفتيات بشكل خاص.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن اختيار موضوع الاحتفال باليوم العالمى للفتاة 2021 جاء استنادا على تنامى استخدام المنصات الإلكترونية فى شتى مناحى الحياة، ومع تزايد نشر وتطبيق الإتجاه الوطنى للرقمنه، خاصة بعد انتشار وباء كورونا عام 2020، الأمر الذى تتطلب إيجاد حلول الكترونية مبتكرة وتدابير آمنة لضمان وصول الفتيات للمنصات الإلكترونية وبناء قدراتهن ليصبحن قادرات على مواكبة هذا التطور السريع وتعزيز مشاركتهن بفاعلية وأساليب آمنة على منصات التواصل الاجتماعى.

وأكدت "القباج" أن وزارة التضامن تبنت عددا من السياسات لتمكين الفتيات سواء فى مشروطية الدعم النقدى التى تتطلب الرعاية الصحية والتعليمية ومنع تزويج القاصرات، وكذلك فى تكافؤ الفرص التعليمية ودعم التعليم المجتمعى، أو فى حماية الفتيات من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث والعنف البدنى والنفسى، واستقبال الفتيات ضحايا العنف فى مراكز استضافة للدعم والتأهيل، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى على تبنى برامج تمكين الفتيات، والحرص على تعزيز الوعى المجتمعى.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية تصنيف البيانات والإحصاءات فى كافة البرامج والسياسات، بالإضافة إلى ضرورة وجود آليات لتوصيل آراء وشكاوى كما أكدت الوزيرة على ضرورة أن يكون البالغون قدوة يحتذى بها القيادات الشابة، وطالبت الفتيات ليتحلين بالقوة والصمود فى وجه التحديات التى قد يلاقونها فى الحياة، وألا يبالغوا فى الثقة بأنفسهن إلى حد يمنعهن عن الاستمرار فى التعلم على مدار حياتهن، وفى مراعاة التوازن فى السلوكيات والعلاقات بشكل يحقق التوازن الشخصى والأسرى والمجتمعى.



ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إننا نرفع شعار نحو مستقبل أفضل للفتاة المصرية فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، كما أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد اتخذ خطوات استباقية فى دعم الفتيات.

وأضافت "السنباطى" أننا جميعا نؤيد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز ضد الفتاة الأنثى، والتأكيد على حقها فى ممارسة كافة الحقوق، مؤكدة أن مصر تمتلك العديد من النماذج المشرفة من الفتيات الأمر الذى يدعونا للفخر بهن دائما.

فى حين قال السفير لويس دوما سفير كندا فى القاهرة انه لمن دواعى سرورى الاحتفال بهذا اليوم حيث أننا نثمن قوة الفتاة والمرأة وتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين كما نثمن استضافة وزيرة التضامن الاجتماعى لاحدى الفتيات للقيام بدور الوزير، وهى فرصة للاحتفاء بالمرأة، متابعًا : "كل فتاة لها الحق فى التعليم والصحة وعدم الاستغلال وحق المساواة، وبفضل الجهود المبذولة فقد اعتلت المرأة المناصب القيادية".

ومن جانبه قال محمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت إنهم يثمنون غاليا الشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعى فى الاحتفال باليوم العالمى للفتاة لهذا العام، مثنيا على الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد "كمال" أن هيئة بلان إنترناشيونال تولى عناية خاصة بأهمية تعزيز التثقيف الرقمى للفتيات وذلك استنادا على الواقع الجديد الذى يشهد تنامى استخدام المنصات الإلكترونية فى شتى مناحى الحياة والاتجاه الدولى والوطنى للرقمنة، الأمر الذى يتطلب ضمان الوصول الآمن لكافة الفئات خاصة الفتيات للمنصات الإلكترونية ورفع وعيهن وبناء قدراتهن ليصبحن قادرات على مواكبة هذا التطور فى استخدام المنصات الإلكترونية وتعزيز مشاركتهن بفاعلية على هذه المنصات لتدعيم حقوقهن ومخاطبة القضايا المجتمعية التى تؤثر على حياتهن ومجتمعاتهن وإحداث تغيير إيجابى.

وشهد المؤتمر عقد حلقة نقاشية مع الفتيات تحت عنوان التثقيف الرقمى: "تعزيز الاستفادة من المنصات الإلكترونية لتعزيز سبل التثقيف والمعرفة للفتيات"، حيث قام بتيسير الحلقة النقاشية دكتور سحر داود استشارى طب نفس الأطفال والمراهقين.