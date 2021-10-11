السفير الأمريكى بالقاهرة يزور المعالم السياحية والأثرية فى أسوان

جدة - نرمين السيد - زار السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، اليوم الاثنين، محافظة أسوان فى جولة سياحية شملت العديد من المواقع الأثرية التى تتميز بسحر الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة، باعتبارها درة المدن النيلية.





وقال الأثرى الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، فى تصريح مساء اليوم، أن جولة السفير الأمريكى فى أسوان رافقه خلالها اثنين من أصدقائه، حيث شملت عدداً من المواقع الأثرية وهى "معبد فيله ومقابر النبلاء وجزيرة الألفنتين" حيث استمعوا إلى شرح واف من مدير عام آثار أسوان والنوبة، عن الحضارة المصرية القديمة والعصور المتلاحقة فى تاريخ مصر بأقصى جنوبها.

وأضاف عبد المنعم سعيد، بأن السفير "كوهين"، عبر عن حبه الشديد للآثار المصرية والحضارة الفرعونية التى أبهرت العالم رغم مرور 7 آلاف سنة، مشدداً على حرصه واهتمامه بزيارة المواقع الأثرية المختلفة فى كافة ربوع مصر.

يشار إلى أن السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، بدأ جولة سياحية برفقة اثنين من أصدقائه استهلها بمحافظة الأقصر وزار مجموعة من المعالم الأثرية فيها، ثم توجه جنوباً إلى محافظة أسوان لزيارة معبد إدفو بالإضافة إلى معبد فيله ومقابر النبلاء وجزيرة ومتحف الألفنتين.