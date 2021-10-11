”الإسكان”: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بمدينتي الشروق والعاشر من رمضان

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شَن حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بمركز خدمات الحي الأول، بالاشتراك بين الجهاز وقوة قسم شرطة تعمير المدينة، مشيراً إلى أن المخالفات تمثلت فى قيام مالكي بعض المحال بتشوين مواد بناء بالأراضي الشاغرة .

كما وجه رئيس جهاز مدينة الشروق، بسرعة البدء فى أعمال تنسيق الموقع داخل المركز، لتيسير حركة انتقال المواطنين وأيضًا عدم تكرار المخالفات.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن الحملة تمكنت من إزالة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، بالإضافة إلى تحرير 17 محضر مخالفة، مؤكداً استمرار لجنة الغلق والتشميع فى استكمال أعمالها، حيث تمكنت اللجنة من تنفيذ 10 قرارات لمحال تجارية مخالفة تعمل بدون تراخيص تشغيل، وكذا رفع عدادات المرافق من كهرباء ومياه.

وفى ذات السياق، صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تنفيذ 9 قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالمجاورتين الأولي والثانية بالحي الأول، مضيفاً أنه تم إزالة بناء مخالف بالردود وخارج حدود قطعة سكنية بالمجاورة الرابعة بالحي الأول.

وأضاف أنه تم شن حملة ليلية مكبرة على المحال المخالفة بمنطقة الأردنية وصيدناوي والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات أمام المحال والباعة الجائلين وإزالة لافتات إعلانية أعلى المحال المخالفة، مؤكداً استمرار الحملات لتحقيق الانضباط ولظهور المدينة بالشكل اللائق بها.

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