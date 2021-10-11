أحمد فتوح يتقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول فى شباك ليبيا.. فيديو

سجل أحمد فتوح لاعب المنتخب الوطنى الهدف الأول لفريقه فى شباك منتخب ليبيا في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل الفريق الذي سيؤدي به لقاء ليبيا مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم على النحو التالي:

محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).

وجاء تشكيل ليبيا كالتالى :حراسة المرمى: محمد نشنوش،خط الدفاع: عبد الله الشريف – سند الورفلي – على سلامة – معتصم سابو،خط الوسط: فيصل البدري – معتصم المصراتي – حمدو الهوني،خط الهجوم: محمد الطبال – مؤيد الوافي – محمود زويبا.

ويحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط والجابون 4 نقاط وأنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وفي حالة فوز الفراعنة أمام ليبيا ثم الفوز على الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.