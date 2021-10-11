د.بسام شريت يكتب: الطاقة الخضراء وبث بارقة أمل من جديد

/655622/دبسام-شريت-يكتب-الطاقة-الخضراء-وبث-بارقة-أمل-من-جديد

بعد أن إستنزف العالم خلال القرنين الماضيين كافة مصادر الطاقة الغير متجددة مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي وذلك بسبب الثورة الصناعية الكبرى وكذلك الحروب التي خاضها والتي جعلته مُجبرًا على دفع الثمن من وقود هذه الطاقة لتشغيل الطيارات والدبابات التي يحارب بها من أجل البقاء ولما كادت هذه المصادر أن تنفذ بدأ الحديث عن الطاقة الخضراء النظيفة المُتجددة ، لتُعطي بارقة أملٍ من جديد، وتجعل العالم يبحث عن مميزاتها فوائدها التي أعطتها تلك المكانة الكبيرة.

دوت الخليج الطاقة الخضراء وبث بارقة أمل من جديد وسبب تسميتها بالطاقة الخضراء هو لأننا نعبر دائماً عن اللون الأخضر بلون الأمان والسلام والسكينة والهدوء ولأن العيون ترتاح بمشاهدة الألوان الخضراء والأنف تستنشق أفضل الروائح في الجنانين والبساتين ونلاحظ حتى في إشارات المرور عندما نرى اللون الأخضر نعرف أن الطريق آمن ويُمكن العبور. وهكذا الطاقة الخضراء عندما تُذكر نعرف أن الطريق أصبح آمنًا إلى المستقبل وأنه بات بإمكاننا العبور بسلام دون خوفٍ أو قلق. معادلة حماية البيئية والإنسان هي (التعريف بالطاقة الخضراء + إستخدام الطاقة المتجددة+إنتشار الطاقة النظيفة = مناخ معتدل + تقليل ظاهرة الإحتباس الحراري+تقليل الأمطار الحمضية ) مصادر الطاقة متجددة (الطاقة الخضراء ) الطاقة الشمسية

طاقة الرياح

الهيدروجين الأخضر (ينتج من تحليل الماء)

الأمطار

المد والجزر

النباتات والطحالب والمياه الجوفية أهم ما يميز (الطاقة الخضراء) أو الطاقة المتجددة تكلفة المنخفضة مقارنة بإستخراج البترول والغاز الطبيعي

متاحة في جميع دول العالم

غير مضرة بالبيئة أو بالكائنات الحية

لا تنضب ومتوفرة ومتجددة بإستمرار

لا تتطلب تكنولوجيا حديثة لإكتشافها مصادر الطاقة الغير نظيفة ( الطاقة الغير متجددة ) الفحم

البترول

الغاز الطبيعي

الطاقة النووية ( ناتجة من إنشطار زرات اليورانيوم 235)

الطاقة الحيوية ( ناتجة من إحتراق الخشب وقش الأرز ) عيوب الطاقة الغير متجددة (الطاقة الغير نظيفة) ليست مستدامة وسوف تنفذ وتنتهي مع مرور الزمن

مورد محدود يستغرق تكوينة وتطويره الملاييين من السنيين

تقل بإستمرار كلما إستهلكناها

لها تأثير ضار وكبيرعلى تغير المناخ

تفاقم ظاهرة الإحتباس الحراري بسبب المخلفات والعوادم والإنبعاثات الناتجة من إستخدام الطاقة الغير متجددة وإحتراقها مثل (ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين)

تتسبب في هطول الأمطار الحمضية

تلوث بعض الزراعات وكذلك البحار والنهار

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