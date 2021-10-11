/655616/أشرف-صبحي-أهنئ-بيج-رامي-بتحقيق-لقب-مستر-أولمبيا-وسمر-حمزة-حققت-إنجاز-كبير-في-بطولة-العالم-للمصارعة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر في لقاء ليبيا الهام اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" سأتابع مباراة مصر في الوزارة وهناك إجتماعات تقام خلال الفترة الحالية، وأن منتخب ليبيا يقدم مستويات جيدة ويستحقوا التقدير".

وواصل" دائما الوزارة تدعم اللاعبين خلال التحضير للمنافسات، والأهم تحقيق النتائج المطلوب والجيدة التي ترضي الجميع والجماهير المصري، وقبل لعب أولمبياد طوكيو 2020 كان هناك تحضير جيد وخلال فترة فيروس كورونا تم إيقاف التجهيزات لحين عودة المنافسات من جديد".

وأكمل" سعيد بإنجاز بيج رامي في بطولة كمال الأجسام وايضا سمر حمزة بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة، وشئ مهم وكبير لها للتواجد على منصات التتويج".

وأردف" بيج رامي شاب وطني وكبير ومحترم للغاية، وكان يستطيع اللعب لأي بلد خارج مصر، ولكنه فضل اللعب بإسم مصر، والبطولة لها أهمية كبيرة، ونبارك له على هذا الإنجاز، ورفع علم مصر في المحافل الخارجية له أهمية كبيرة وخاصة".

واختتم" هناك دعم لكل الرياضيين داخل مصر، وهناك مؤسسات ترعى اللاعبينونتحمل فترة الإعداد الخاصة باللاعبين، ودعم المؤسسات يكون له دعم كبير للاعبين".

انتخاب أشرف صبحى رئيسا للاتحاد الافريقى للرياضات الالكترونية.. تفاصيل

اسفرت نتائج الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الافريقى للالعاب الالكترونية عن تولى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئاسة الاتحاد واستضافة مصر لمقر الاتحاد.

كما تم الموافقة على لائحة النظام الاساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على انشاء اتحادات بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية كونفدرالية الاتحادات الأفريقية بانشاء الاتحاد بعد طلب من الاتحاد المصرى عام ٢٠١٩ .

أشرف صبحي

وقد تقدم الدكتور اشرف صبحى بالشكر للدول الأفريقية على هذه الثقة مؤكدا انه سيتم العمل على ان تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفاعليات الأفريقية وتنظيم اول بطولة أفريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية .

وقد أثنى اللواء احمد ناصر رئيس كونفدراليةاتحاد الاتحادات الافريقية الرياضية "الاوكسا" بما تم من خطوات ناحية تأسيس الاتحاد الذى يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، واختيار الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى بخبرته الكبيرة فى مجال الادارة الرياضية ومكانته وعلاقاته الدولية من شأنه التأثير القارى والدولى فى هذا المجال، من شأنه جمع الشمل الافريقى فى مجال الشباب والرياضة.