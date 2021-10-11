/655620/أشرف-صبحي-سبب-أزمة-اتحاد-كرة-الطائرة-عدم-الاستقرار-الإداري-ولا-يوجد-توجد-نية-لتأجيل-إنتخابات-الاتحادات-والأندية

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن بيج رامي يتواجد معه راعي ممتاز للغايه وهو إسلام قرطام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" أشكر إسلام قرطام على دعم بيج رامي واشكر كل مسئول خاص يرعى الأبطال والقام أفضل للجميع".

وزاد" نحترم الاتحادات الدولية، وتمكنا من حل أزمة اتحاد كرة الطائرة، وتواصلت مع ممثلي الاتحادين الدولي والأفريقي، ومنذ عام 2012 لا يوجد إستقرار داخل اتحاد الطائرة".

وواصل" عدم تواجد مجالس إدارات بشكل مباشر ومستمر كان له سبب في حدوث الأزمات، والاتحاد الدولي قدم بعد الإلتزامات التي يجب أن يحترمها الاتحاد خلال الفترة القادمة".

واختتم" نعمل حاليا في موسم الانتخابات، ونعمل من أجل تقليل الأزمات والمشاكل، وهناك تعاون بين الجميع من أجل الخروج بطريقة جيدة".

واختتم" لا توجد اي تأجيلات للانتخابات، وستجرى الانتخابات في موعدها وهناك إصرار على إقامة جميع الانتخابات، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر في لقاء ليبيا".

أشرف صبحي: أهنئ بيج رامي بتحقيق لقب مستر أولمبيا.. وسمر حمزة حققت إنجاز كبير في بطولة العالم للمصارعة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر في لقاء ليبيا الهام اليوم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" سأتابع مباراة مصر في الوزارة وهناك إجتماعات تقام خلال الفترة الحالية، وأن منتخب ليبيا يقدم مستويات جيدة ويستحقوا التقدير".

أشرف صبحي

وواصل" دائما الوزارة تدعم اللاعبين خلال التحضير للمنافسات، والأهم تحقيق النتائج المطلوب والجيدة التي ترضي الجميع والجماهير المصري، وقبل لعب أولمبياد طوكيو 2020 كان هناك تحضير جيد وخلال فترة فيروس كورونا تم إيقاف التجهيزات لحين عودة المنافسات من جديد".

وأكمل" سعيد بإنجاز بيج رامي في بطولة كمال الأجسام وايضا سمر حمزة بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة، وشئ مهم وكبير لها للتواجد على منصات التتويج".

وأردف" بيج رامي شاب وطني وكبير ومحترم للغاية، وكان يستطيع اللعب لأي بلد خارج مصر، ولكنه فضل اللعب بإسم مصر، والبطولة لها أهمية كبيرة، ونبارك له على هذا الإنجاز، ورفع علم مصر في المحافل الخارجية له أهمية كبيرة وخاصة".

واختتم" هناك دعم لكل الرياضيين داخل مصر، وهناك مؤسسات ترعى اللاعبينونتحمل فترة الإعداد الخاصة باللاعبين، ودعم المؤسسات يكون له دعم كبير للاعبين".