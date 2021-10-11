/655621/رمضان-صبحي-يسجل-الهدف-الثالث-لمصر-في-شباك-ليبيا-فيديو
سجل الدولي المصري رمضان صبحي الهدف الثالث لمنتخب الفراعنة في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا.
#ليبيا 0 × 3 #مصر | هدف رمضان صبحي#مصر_ليبيا pic.twitter.com/82Zp1dCirx— اهداف المباريات 🇪🇬⚽ (@GoldsLeague) October 11, 2021
وسجل لاعب منتخب مصر الهدف الأول في شباك المنتخب الليبي في الدقيقة الـ ، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.
🎥⚽️ هدف مصر الاول احمد فتوح#مصر_ليبيا#ليبيا_مصر— أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 11, 2021
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وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني لمنتخب الفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.
بعيدا عن اي حاجه مصطفي محمد احسن فرود مصري من ايام عمرو زكي و متعب و مفيش مقارنه بينه و بين اي حد تاني https://t.co/AadND8sMb0— Ahmed youseff (@Ahmedyouseff_19) October 11, 2021
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويدخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.
تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني –عبد الله السعيد.
خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.
وجاء تشكيل المنتخب الليبي كالتالي:
حراسة المرمي:محمد نشنوش
خط الدفاع: المعتصم صبو - عبد الله الشريف -على سلامة - سند الورفلي
خط الوسط: فيصل البدري - المعتصم المصراتي
خط الهجوم: مويد اللافي - حمدو الهوني - الطبال -محمد زعبيه
ترتيب مجموعة مصر:
مجموعة مصر: تأتي مصر في صدرارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، والجابون في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط، ثم أنجولا برصيد 3 نقاط.
نتيجة مباراة الذهاب:
وكان منتخب مصر فاز بهدف وحيد ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم أحرزه عمر مرموش، وسيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.
سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.
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