«قومى الطفولة» يطلق حملة «لسة نوارة» لمناهضة زواج الأطفال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم لتكريم الفتيات والأمهات سفيرات الطفولة المتفوقات فى مختلف المجالات التعليمية والرياضية والفنية بمناسبة اليوم العالمى للفتاة والذى يوافق 11 أكتوبر من كل عام تحت شعار " كلنا واحد باختلاف قدرتنا ومهاراتنا"، وهو اليوم الذى أعلنته الأمم المتحدة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات وتوفير المزيد من الفرص ليعشن حياة أفضل، وأهمية رفع الوعى بحقوقهن فى التعليم والتغذية، والرعاية الصحية، والحماية من كافة أشكال العنف والتمييز ومناهضة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث، والقضاء على زواج الأطفال.

ودعت سفيرات الطفولة المتفوقات أن يكن من أوائل أعضاء حملة التوعية بمخاطر زواج الأطفال بين أقرانهن وتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة وكيفية تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات فى قرى ونجوع مصر للقضاء على كافة الممارسات الضارة التى يتعرضن لها، وطالبتهن بالتأكيد على أن الفتاة لها الحق فى العيش بكرامة والتمتع بطفولتها ومساندتها للتفوق والتقدم بالاستفادة من خبرات من هم أكبر سنا، كما أطلقت السفيرات المتفوقات شعار "من حقها تعيش طفولتها وسنها" كبداية لحملة مناهضة زواج الأطفال.

وأكدت الأمين العام للمجلس أن المجلس يعمل دائما لاتخاذ خطوات جادة نحو دعم وتمكين الفتيات وتوفير فرص لهن وليس فقط العمل على حالات الأطفال فى خطر، ونسعى دائما إلى الاهتمام بمنظومة التوعية على كافة المستويات لأن "الوقاية خيرمن العلاج"، مؤكدة أننا نجدد التزامنا دائما لدعم كافة القضايا الخاصة بحقوق الفتيات والعمل على إنهاء كافة الممارسات الضارة التى تلحق بهن كزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتسرب من التعليم، وذلك بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتى تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتى تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتى تتضمن أهداف طموحة لتحقيق مستقبل أفضل لفتيات مصر.

وأرسلت السنباطى برقية حب وتقدير لفتيات مصر حيث وصفتهن خلالها بأنهن "نبتة مصر وحجر الأساس لبناء التنمية"، مضيفة أننا سنظل دائما السند والدعم لكن وسنقف بقوة ضد أى تهديد من شأنه أن يشكل تحديا فى مسيرتكن الهادفة، وطالبتهن جميعا بوضع هدف واضح ومحدد يسعوا إلى تحقيقه، والاهتمام بتطوير ذاتهن وقدراتهن المعرفية وضرورة التعلم المستمر لتعزيز مهارتهن حتى يتمكن من صناعة مستقبل مشرق لتولى المناصب القيادية والهامة.

وأوضحت أن تمكين الفتيات يأتى بحصولهم على المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، والدعم من الأسرة والمجتمع، بالإضافة الى تغيير الوعى المجتمعى تجاه حقوق الطفل والممارسات الضارة التى تسلبه هذه الحقوق، ولاسيما القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد، والتغلب على المفاهيم المغلوطة تجاه الفتيات.

وعلى هامش اللقاء كرمت أمين عام المجلس الفتيات والأمهات المشاركات فى الاحتفالية وأهدت وفاء صفوان درع المجلس ولقب أول سفيرة للأمومة لتميزها وإصرارها على تحقيق حلمها بإتمامها التعليم الجامعى، وكذلك زينب البدران سفيرة الأمومة لما تقدمة من دعم ومساندة للفتيات.

وأعربت الفتيات المشاركت فى الاحتفالية عن سعادتهن بتكريم المجلس لهن مؤكدين على استمرارهم فى التقدم فى كل المجالات والأنشطة التى يمارسونها.

وطالبت السنباطى، الفتيات بضرورة الاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها منظومة نجدة الطفل 16000 ووحدة المشورة الأسرية والدعم النفسى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى يمكن التواصل معها من خلال خط نجدة الطفل على الرقم 16000 على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب على الرقم 01102121600 أو الرقم 01016609579، ومن خلال تطبيق نبته مصر والذى يسهم بشكل كبير فى الحصول على كافة الخدمات التى يقدمها المجلس لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وكذلك الخدمات التى تقدمها وحدة المشورة والدعم النفسى للأطفال كافة والمراهقين وأسرهم.