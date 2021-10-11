النيابة الإدارية تسترد حسابها الرسمى على إنستجرام

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان له: "جرت صباح اليوم الإثنين، محاولة لاختراق الحساب الرسمى الموثق للنيابة الإدارية على تطبيق إنستجرام، مما كان من شأنه نشر بعض المحتويات غير اللائقة والتى لا تخص النيابة الإدارية". وأضاف سمير، أن النيابة الادارية اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة واستعادة الحساب الرسمى وملاحقة مرتكبى تلك الجريمة التى تقع تحت طائلة قانون الجريمة الإلكترونية.

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