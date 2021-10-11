الإفتاء: تحية العلم والوقوف للسلام الوطنى أو للحداد أمور جائزة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الإثنين، أن تحية العلم والوقوف للسلام الوطنى أو للحداد كلها أمور جائزة.

يأتى ذلك فى إطار فقرة "هنعرف الصح"، والتى تحرص على نشرها الدار، بشكل يومى عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".