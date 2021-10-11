وكيل الأزهر: رسالتنا تقوم على الوسطية والحوار والتقارب ونبذ العنف والتطرف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، المندوب الدنماركى لحرية الأديان والمعتقدات السفير مايكل صور، والسفير الدنماركى فى القاهرة سفند أولينج، لبحث التعاون.

وأكد الضوينى، استعداد الأزهر للتعاون مع الدنمارك من خلال تدريب الأئمة على مواجهة التطرف والتشدد، عبر البرامج التدريبية المخصصة من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأوضح "الضوينى"، أن الأزهر قد بذل الكثير من الجهود فى مكافحة الفكر المتطرف فى الداخل والخارج، وذلك من خلال نشر مبعوثيه فى الخارج لنقل رسالة الأزهر ومنهجه الوسطى إلى العالم، بالإضافة إلى استقبال الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لتلقى تعليمهم فى الأزهر ليعودوا إلى بلادهم محملين بمناهج الأزهر المعروفة بالوسطية والتسامح وتعزيز التعايش والاندماج ومجابهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، كما أنشأ الأزهر مرصدا لمكافحة التطرف والإرهاب بـ13 لغة.

من جانبه، أكد المندوب الدنماركى لحرية الأديان والمعتقدات، حرص بلاده على التعاون مع الأزهر والاستفادة من خبراته فى نشر التقارب بين الأديان، منوهًا بأنه تابع جهود وجولات شيخ الأزهر الخارجية وبخاصة جولاته فى أوروبا وعلاقاته مع كافة المؤسسات الدينية الهادفة إلى تحقيق السلام والإخاء الإنسانى.