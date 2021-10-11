فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمى للفتاة

جدة - نرمين السيد - يهدف هذا اليوم لدعم الأولويات الأساسية لمنح الفتيات فرص لحياة أفضل، وزيادة الوعى بعدم المساواة التى تواجهها الفتيات. ويساعد على رفع مستوى الوعى بالعديد من القضايا، وترعى الأمم المتحدة فعاليات لتعزيز يوم الفتاة.

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