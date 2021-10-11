كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة.
و يشهد غدا الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد .
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء ، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: سحب ممطرة على مناطق متفرقة بالدلتا وشمال الصعيد والقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.