شيخ الأزهر يدعو لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان حق تعليم الفتيات

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دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق الفتيات الكامل في التعليم، وعدم المساس بكرامتهن وكافة حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وكتب شيخ الأزهر تدوينة على صفحتيه الرسميتين على موقعي فيسبوك وتويتر، باللغات العربية والإنجليزية والبشتوية الأفغانية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتيات، جاء فيها: "جاء الإسلام ليحرر المرأة من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها، وتعاملت معها كإنسان غير كامل مسلوب الإرادة والحقوق، وفي اليوم العالمي للفتيات ندعو لاتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهن التي كفلها الإسلام".
جاء ذلك بالتزامن مع انتشار تقارير إعلامية تفيد بتعليق طالبان لدراسة الفتيات منذ بدء العام الدراسي الذي انطلق منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع.
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