/655624/الإقتراب-من-الحلم-ترتيب-مجموعة-مصر-بعد-الفوز-على-ليبيا-بالجولة-الرابعة

حقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء المجموعة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

نتيجة مباراة مصر وليبيا:

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، ويليه المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

واصل المنتخب المصري سيطرته على أحداث الشوط الأول بالرغم من صعوبة المباراة على الفراعن، من قبل عامل أصحاب الأرض، وارضي ملعب اللقاء.

ودخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.

تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

وجاء تشكيل المنتخب الليبي كالتالي:

حراسة المرمي:محمد نشنوش

خط الدفاع: المعتصم صبو - عبد الله الشريف -على سلامة - سند الورفلي

خط الوسط: فيصل البدري - المعتصم المصراتي

خط الهجوم: مويد اللافي - حمدو الهوني - الطبال -محمد زعبيه