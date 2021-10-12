الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك"، تكون سحب رعدية ممطرة على المنوفية والشرقية وشرق الفيوم وشرق القاهرة، ورصدت سيطرة سحب مدارية متنوعة على أجواء المنيا وأسيوط والوادى الجديد ووسط سيناء والزعفران.

وأكدت الهيئة استمرار تطور وتكاثر السحب على الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى أسيوط والوادى الجديد ووسط وجنوب سيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة متفرقة، كما سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والدقهلية.

ورصدت أمطارا على مناطق متفرقة من المنيا مع ومضات برق على مناطق متفرقة، ودوى الرعد شرق بنى سويف وغرب رأس غارب.