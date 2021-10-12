انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر وأسعار الفراخ والكتاكيت والبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم تغيرات متتالية على مدار الأيام الماضية، حيث وصل سعر الفراخ اليوم إلى مستوى لم تصل إليه منذ مارس الماضي تقريباً، وننشر خلال هذه الصفحة أسعار الدواجن فراخ وكتاكيت وبيض، مع تحديثها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وذلك لإطلاع متابعنا الكرام على آخر تطورات أسعار البورصة أول بأول.

أسعار بورصة الدواجن اليوم وسعر الفراخ والكتكوت الأبيض والبيض

كما شهد أيضاً سعر الكتكوت الأبيض اليوم تغيرات بالزيادة في أغلب الشركات المنتجة للكتاكيت، وشملت هذه الزيادة الكتكوت الأبيض والساسو وكذلك كتاكيت البط المولر والفرنساوي، أما أسعار البيض فارتفعت بشكل كبير وغير مبرر خلال الأسبوع الجاري، بعد وصول الكرتونة إلى 53 جنيه.

وجاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر وفق ما يلي:

أولاً| سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم 30 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم 30 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات البيضاء اليوم 27 جنيه.

ثانياً| سعر كتكوت البط عمر يوم واحد

البط المولر البط المسكوفي الفرنساوي 14 جنيه 13 جنيه 8 جنيه

سعر بورصة الدواجن وأسعار الكتكوت الأبيض

ثالثاً| سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركات

سعر الكتكوت الابيض شركة الوطنية 14.75 جنيه وهو أعلى سعر اليوم.

سعر الكتكوت شركة العناني 13.75 جنيه.

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت 14.5 جنيه.

كتكوت شركة الوادي 13.75 جنيه.

شركة رواد النيل 12.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 13.75 جنيه.

رابعاً| أسعار كرتونة البيض اليوم