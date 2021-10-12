انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة بك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض إليك تفاصيل رسوم تجديد رخصة القيادة وعقوبة السير برخصة قيادة منتهية الصلاحية، وفقًا لقانون المرور الجديد الذي وافق على مواده مجلس النواب، والذي تم تطبيقه في شهر مارس الماضي لعام 2021، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين ولتقليل نسبة حوادث السير، وقرر قانون المرور إعطاء فترة سماح بعد انتهاء رخصة القيادة مدتها 30 يوم، وبعد انتهاء المهلة تفرض الغرامة والتي تقدر بثُلث الضريبة التي تحدد وفقًا لماركة المركبة، وذلك بالإضافة إلى الضريبة الأساسية الخاصة بالسيارة.

تفاصيل رسوم تجديد رخصة القيادة 2021

قيمة رسوم طابع الشرطة 15 جنية.

نموذج 256 لطلب الحصول على الرخصة 6.5 جنية.

رسوم ضريبة تجديد رخصة القيادة شامله تنمية موارد الدولة وتشمل رسوم التأمين 615 جنية.

قيمة الكشف الطبي وفحص فصيلة الدم 289 جنية.

قيمة اختبار إشارات 10 جنية.

حافظة و ملف 35 جنية.

رسوم استمارة البيانات 105 جنية.

شروط الحصول على رخصة القيادة 2021

على من يرغب في تجديد رخصة القيادة التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل الإقامة في البطاقة الشخصية الخاصة به.

صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

استخراج صورة للبطاقة الشخصية على أن تكون سارية مع الاطلاع على الأصل.

تقديم طلب بنموذج 256 إلى إدارة المرور.

تقديم صورة من شهادة التخرج إن وجدت بالإضافة إلى أصل شهادة التخرج للاطلاع عليها.

الخضوع إلى إجراء كشوفات طبية خاصة بالنظر وكذلك كشف باطنة، وتقديم الشهادة الطبية.

شروط تجديد رخصة المركبة إلكترونيًا

قامت الحكومة بتسهيل إجراءات تجديد رخصة المركبة لتقليل التزاحم وذلك للعمل بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقًا للتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ضد فيروس كورونا، ووضعت الحكومة شروط لتجديد رخصة المركبة:

على أن تكون المركبة المراد ترخيصها سعة الموتور أقل من 2030 سي سي.

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة إلزام بالفحص أو ما يمنع البيع.

ويجب سداد جميع الرسوم المستحقة لتجديد الرخصة.

على المستخدم اختيار طريقة توصيل الرخصة إلى العنوان المحدد أو الاستلام من وحدة المرور التابع لها.

ويتم ذلك من خلال موقع وزارة الداخلية.

ومن الجدير بالذكر فأن رسوم تجديد رخصة القيادة تتم بصورة مجانية مقدمة من الحكومة للمواطنين على أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة لتجديد رخصة القيادة.