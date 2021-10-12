/655626/وائل-جمعة-يكشف-حقيقة-إصابة-محمد-الشناوي-قبل-مباراة-ليبيا

أكد وائل جمعة أن التحضير لمباراة الجابون سيبدأ من اليوم لضمان التواجد في كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" سعيد بالفوز على ليبيا بثنائية نظيفة، ونريد الصعود لكأس العالم وأبارك للاعبين وللجهاز الفني على تحقيق الفوز اليوم".

وزاد" قدمنا مباراة قوية للغاية أمام خصم عنيد، والطبيعي لمتنخب مصر أن يحقق الفوز في أي مكان، وروح اللاعبين اليوم كانت كبيرة وجيدة للغاية".

وأكمل" لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى منتخب مصر، وأبارك للجماهير المصرية على هذا الفوز الكبير، وأرضية الملعب لم تكن سيئة واللاعبين قدموا مباراة قوية وجيدة".

واختتم" محمد الشناوي لم يشارك في المباراة وهو مصاب، وما حدث خلال خروجة من الملعب مع عصام الحضري كان من أجل شرح ما حدث خلال المباراة ولقطة الإصابة، وما حدث طبيعي ولا توجد أي أزمات".