منتخب ألمانيا أول الصاعدين لمونديل 2022 قطر على حساب رومانيا

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نجح المنتخب الألماني من حجز أول مقعد ببطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات القارة الأوروبية، برصيد 21 نقطة من أصل 8 مباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق المنتخب الألماني الفوز على منتخب شمال مقدونيا بالجولة الثامنة بدور المجموعات، برباعية نظيفة دون رد.

أهداف المباراة

سجل المهاجم الخطير تيمو فيرنر هدفين وكشر المنتخب الألماني لكرة القدم عن أنيابه في الشوط الثاني لينتزع بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الساحق 4 / صفر على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية اليوم الاثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وضمن المنتخب الألماني صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 21 نقطة من سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة كانت أمام منتخب مقدونيا الشمالية بالذات.

أبرز أحداث اللقاء

في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية ، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم الهيمنة شبه التامة للمانشافت على مجريات المباراة من خلال نسبة استحواذ على الكرة بلغت أكثر من 70 % حيث أهدر الفريق كل الفرص التي سنحت له.

وفي الشوط الثاني ، سجل كاي هافيرتز وتيمو فيرنر هدفين للمانشافت في الدقيقتين 50 و70 اثر تمريرتين رائعتين من زميلهما توماس مولر الذي رفع رصيده من صناعة الأهداف في التصفيات الحالية إلى سبعة.

وأضاف فيرنر الهدف الثاني له والثالث للمانشافت في الدقيقة 74 رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في ثماني مباريات خاضها مع الفريق في التصفيات الحالية.

واختتم البديل جمال موسيالا التسجيل في المباراة بإحراز الهدف الرابع للمانشافت في الدقيقة 83 .

نتيجة مباراة ألمانيا ورومانيا

واستفاد المنتخب الألماني من فوز نظيره الروماني على المنتخب الأرميني في مباراة أخرى بنفس المجموعة حيث تجمد رصيد منتخب أرمينيا عند 12 نقطة أيضا مثل نظيره المقدوني فيما رفع المنتخب الروماني رصيده إلى 13 نقطة لينتزع المركز الثاني في المجموعة بفارق ثماني نقاط خلف ألمانيا قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

وفي بوخارست ، سجل ألكسندرو ميتريتا الهدف الوحيد للمنتخب الروماني في الدقيقة 26 ليعزز آمال الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى الملحق الأوروبي الفاصل.