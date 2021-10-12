/655628/رضا-عبد-العال-ينتقد-كارلوس-كيروش-بعد-فوز-مصر-على-ليبيا-بثلاثية-نظيفة

هاجم رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، كارلوس كيروش بعد الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف رضا عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" كارلوس كيروش قام بتغييرات خاطئة خلال لقاء ليبيا، ولو كانت هذه المباراة أمام منتخب كبير في القارة الأفريقية لن يحقق الفوز ولابد أن يتم التركيز مع السلبيات قبل الإيجابيات".

وزاد" عبد الله السعيد لا يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولا يقدم أي جديد مع الفراعنة، ومن الطبيعي أن يفوز منتخب مصر على ليبيا واي فريق في المجموعة".

وأكمل" في أسوء مستوى لمنتخب مصر نحقق الفوز الجيد، ولا يوجد لاعب مهم في منتخب ليبيا، ونفس الأمر مع الجابون ومع أنجولا، والمستويات القوية ستكون خلال المباريات القادمة الهامة، وقرار نزول لاعبي خط الوسط للتأمين الدفاعي".

وتابع" رمضان صبحي كان لابد أن يشارك في الشوط الثاني في البداية بدلا من عبد الله السعيد، وكان هناك تخوف في الشوط الأول لمنتخب ليبيا، وأحمد حجازي والونش يقدموا مستويات جيدة".

واختتم" كان لابد أن يشارك إبراهيم عادل في الشوط الثاني، وإذا تواجدنا أمام منتخب كبير واللعب أمام الجزائر في التصفية النهائية ستكون الأمور صعبة للغاية، وأمر عجيب اللعب أمام ليبيا بعدد 5 لاعبين في خط الوسط".