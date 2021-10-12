الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا بشأن الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه من توقيت الـ 11 من ليل أمس الإثنين، وحتى الساعة الـ 2 من ظهر اليوم الثلاثاء، سيستمر سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، ومدن القناة وشمال الصعيد، وسيناء وخليج السويس.

ولفتت الأرصاد إلى أن هذا يأتى نتيجة التغيرات السريعة والمتلاحقة والتى هى من سمات فصل الخريف الذى نعيش فى ظلاله الآن، مشددة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من آثار هذه الأمطار.