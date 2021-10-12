الأرصاد تعلن حالة الطقس والتقلبات الجوية لمدة 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيان لها على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن البلاد ستشهد خلال الـ 6 أيام المقبلة طقسا حارا على القاهرة والوجه البحرى، يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على الأنحاء كافة.
حالة الطقس
وأشارت إلى وجود شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق فى الصباح الباكر، بالإضافة إلى سقوط أمطار اليوم خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على القاهرة والجيزة ومناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.
وحذرت الأرصاد من التقلبات الجوية وخصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل، حيث يميل الجو إلى البرودة، ما يستلزم ارتداء الملابس الثقيلة فى هذه الفترات.
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