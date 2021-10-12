أمطار تغرق الشوارع .. وأمواج البرق والرعد تضرب القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - تشهد القاهرة والجيزة حاليا، موجة من حالة التقلبات الجوية التى أعلنت عنها منذ ساعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث سمع الأهالى أصوات الرعد المصحوب بالبرق الشديد، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوارع.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أكلقت تحذيرا جويا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وأكدت أنه من توقيت الـ 11 من ليل أمس الإثنين، وحتى الساعة الـ 2 من ظهر اليوم الثلاثاء، سيستمر سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، ومدن القناة وشمال الصعيد، وسيناء وخليج السويس. ولفتت الأرصاد إلى أن هذا يأتى نتيجة التغيرات السريعة والمتلاحقة والتى هى من سمات فصل الخريف الذى نعيش فى ظلاله الآن، مشددة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من آثار هذه الأمطار.

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