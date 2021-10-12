جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن الدولة تنظر للمواطنين عامة بعين الاهتمام وتقدم لهم كل أشكال الدعم المادى والمعنوى، لافتا إلى أن كبار السن لهم أولوية خاصة من الدعم لدى الحكومة.





وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، فى برنامج "آخر ساعة" المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، أن جهود التضامن لدعم كبار السن بدأت بـ برنامج تكافل وكرامة، والذى يقدم دعما نقديا بقيمة 650 جنيها غير مشروط لمن تخطى سن 65 سنة. ولفت إلى أن هذا الدعم شمل فئتين "المسنين وذوى الإعاقة"، وبدأ منذ عام 2015، لافتا إلى أنه بداية من العام الماضى 2020 تم إعفاء كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة من أجرة المواصلات العامة، بالإضافة إلى تدشين وتنظيم قانون يحمى حقوق كبار السن يتضمن كثيرا من الحقوق الخاصة بهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- التضامن: الدولة دعمت كبار السن بـ 3 إجراءات إنسانية منذ 2015 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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