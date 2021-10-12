تعرف على حالة الطقس اليوم.. وتوقعات الأرصاد الجوية بعد الأمطار التى شهدتها البلاد

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، والذي يشهد فرص لسقوط الأمطار وتتراوح من خفيفة إلى متوسطة بمناطق مختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يأتى فصل الخريف بتقلبات جوية وتغييرات سريعة ومفاجئة .

وصرح أحد مسئولى الأرصاد الجوية، وأعلن عن حالة الطقس اليوم، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلي متوسطة، بالإضافة إلي ظهور برق ورعد فى سماء محافظة القاهرة وعدد من محافظات الوجه البحرى والدلتا، وأعلن أن أجواء الخريف هى المسيطرة حاليا وسوف تشهد البلاد موجه من التقلبات السريعة فى حالة الطقس .

حالة الطقس اليوم وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، أنه سوف تشهد البلاد فرص لسقوط أمطارعلى مناطق متفرقة من الجيزه والقاهرة بداية من الثانية صباحا وحتى الثانية ظهراً .

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نظرا لوجود تتغيرات سريعة فى حالة الطقس ، والتى تعتبر من الصفات الأساسية لفصل الخريف، وبعد ورود عدة تقارير من الأقمار الصناعية ورادار الطقس وأماكن توزيع الضغط الجوى، تتوقع إستمرار سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة وتكون شديدة ورعدية على بعض مناطق الوجه البحرى والقاهرة وبعض مدن شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية للسادة المواطنين :

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021