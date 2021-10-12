ما حكم المعاملات المالية بالبيع والشراء فى البورصة؟

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى إجابة على سؤال: "ما الحكم الشرعى للمعاملات المالية فى البورصة؟: "البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى فى أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائز شرعا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِى الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم".
وأضافت: "أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالى لها أو التدليس على جمهور المتعاملين، فلا يجوز شرعًا، لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب فى البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها".
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