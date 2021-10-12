دعاء النبى عند سقوط الأمطار وسماع صوت الرعد.. احرص عليه

وقد ورد على الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو عند نزول المطر قائلا: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر".. كما كان يقول الدعاء الشهير "اللهم صيبا نافعا.. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".. رواه البخارى.
دعاء سماع الرعد
ليس هذا فحسب، بل ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول دعاء أثناء سماع الرعد ورؤية البرق فى السماء، حيث ورد قوله: "سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
جدير بالذكر، أن الأرصاد الجوية أكدت فى بيان لها، أن سوء الأحوال الجوية الذى تشهده البلاد الآن سيستمر اليوم حتى الساعة الثانية ظهرا على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وخليج السويس، فيما ستسقط أمطارا شديدة على سيناء.
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