طقس الثلاثاء.. أمطار خفيفة على عدة مناطق مع ارتفاع الحرارة.. القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





أما حالة الطقس ليلا، فيكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الطقس اليوم وتوقعت الأرصاد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة من توقيت على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد. وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية . درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 32 21 الإسكندرية 30 21 وادى النطرون 31 20 طنطا 31 21 شبين الكوم 32 21 دمنهور 31 20 بلطيم 30 21 مطروح 28 18 السلوم 29 19 سيوة 31 17 بورسعيد 28 24 دمياط 28 23 الزقازيق 32 21 المنصورة 32 20 الإسماعيلية 32 19 السويس 32 20 العريش 29 22 رفح 28 22 رأس سدر 33 19 نخل 35 15 نويبع 35 26 طابا 31 22 كاترين 29 17 الطور 31 24 شرم الشيخ 36 25 الغردقة 35 25 مرسى علم 34 24 الفيوم 33 21 بنى سويف 34 20 المنيا 34 20 أسيوط 35 21 سوهاج 36 22 قنا 39 23 الأقصر 41 24 أسوان 42 27 ادفو 42 26 أبوسمبل 40 27 الوادى الجديد 38 22 شلاتين 36 24 حلايب 33 24

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