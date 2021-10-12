الهجرة تعلن موعد إطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إنه بموجب هذه الوثيقة، يتم التأمين على المواطن المصرى الموجود فى الخارج لأى غرض، بـ 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم تجديدها مع تصاريح العمل بشكل سنوى، بدءًا من يناير المقبل 2022.

وأوضح مساعد وزيرة الهجرة، أنه يمكن استخراج وثيقة التأمين بشكل اختيارى من المجمعة المصرية لتأمين السفر، والتى تضم 22 شركة تأمين، لافتا إلى أن قيمة استصدارها 100 جنيه، كما أنها سارية لمدة عام كامل، لافتًا إلى أنها بغرض التأمين على المواطن فى حالة التعرض للحوادث الشخصية، أو الوفاة سواء كانت طبيعية أو فى حادثة.

وأضاف أن الوثيقة تهدف إلى مد المظلة التأمينية تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى، وأن هناك تنسيقًا بين وزارة الهجرة من جهة وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين من جهة أخرى؛ للانتهاء من كل الترتيبات المتعلقة بإطلاق هذه الوثيقة.