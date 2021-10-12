تعيين 22 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد 22 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن تسجيل 138 من راغبى العمل، وتوفير 286 فرصة عمل.





وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن استخرجت 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.. أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 3 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها وديًا، وشكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت سعفان، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 74 ألف جنيه لـ 29 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ 385 عاملاً من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى - إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 237 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 4 ندوات توعية للعاملين حضرها 42 عاملاً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 190 منشأة، وإعادة التفتيش على 64 منشأة، أسفر عن تحرير 13 محضرًا، والقيام بحملتين تفتيشية، وعمل 15 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم متابعة 190 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.