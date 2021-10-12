/655629/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة إنجلترا ضد المجر فى تصفيات أوروبا لكأس العالم.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كازاخستان أمام فنلندا في تمام الساعة الرابعة عصرا البرتغال أمام لوكسمبرج في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء صربيا أمام إذربيجان في تمامالساعة التاسعة إلا ربع مساء أوكرانيا أمام البوسنة والهرسك الساعة التاسعة إلا ربع مساء السويد أمام اليونان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء كوسوفو أمام جورجيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بلغاريا أمام إيرلندا الشمالية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء ليتوانيا أمام سويسرا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء الدانمارك امام النمسا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء جزر فاروه أمام إسكتلندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء ألبانيا أمام منتخب بولندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء إنجلترا أمام المجر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء سان مارينو أمام أندورا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء إيرلندا أمام قطر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء مواعيد مباريات تصفيات آسيا اليابان أمام أستراليا في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا إيران كوريا الجنوبية الساعة الثالثة والنصف عصرا الإمارات أمام العراق في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء السعودية أمام الصين في تمام الساعة السابعة مساء مواعيد مباريات التصفيات تقام مباراة ناميبيا أمام السنغال في تمام الساعة الثالثة عصرا تقام مباراة النيجر أمام الجزائر في تمام الساعة الخامسة مساء تقام مباراة غينيا امام المغرب في تمام الساعة التاسعة مساء

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