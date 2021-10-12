/655631/موعد-مباراة-المغرب-أمام-غينيا-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب المغرب مباراته اليوم الثلاثاء أمام نظيرة غينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

من المقرر أن تذاع المباراة على التلفزيون المغربي، وتنقلها القناة الأولى بتعليق عبد الحق الشراط، وقناة "تمازيغت" بتعليق محمد فضلاوي.

ونجح أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، وجاء عمران لوزا بالهدف الثاني لفريق بلاده في الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل إلياس شعير الهدف الثالث في المباراة في الدققة الـ 49 من عمر اللقاء، وسجل أيوب الكعبي الهدف الرابع في الدقيقة الـ 62، وسجل منيرالحدادي الهدف الخامس في الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.

قائمة منتخب المغرب

أيوب لكرد ومحمد الشيبي (الجيش)، عبدالعلي المحمدي (أبها السعودي)، إسماعيل الحداد (الخور القطري)، حمزة موساوي وعبدالكريم باعدي (نهضة بركان)، عبد الله خفيفي (مولودية وجدة)، كريم البركاوي (الرائد السعودي)، مروان سعدان (الفتح ااسعودي)، بدر بانون (الأهلي المصري)، علي بامعمر (اتحاد طنجة)، نوفل الزرهوني (الفتح)، علاء الدين أحراي (المغرب الفاسي)، وليد أزارو (الاتفاق السعودي)، المهدي برحمة ا(الكويت الكويتي)، إدريس فتوحي (الأهلي السعودي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، يحيى جبران ويحيى عطية الله ووليد الكرتي وأشرف داري وأيمن الحسوني وأيوب عملود (الوداد)، وعبد الإله الحافيظي (الرجاء)، مراد باتنا (الفتح السعودي)، يوسف الجبلي ومحمد الرياحي (الباطن السعودي)، سفيان بوفتيني (الأهلي القطري).