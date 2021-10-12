/655632/تعرف-على-موعد-مباراة-الجزائر-اليوم-في-تصفيات-كأس-العالم

يستعد منتخب الجزائر لمباراته اليوم الثلاثاء امام نظيره منتخب النيجر، في المواجهة التي من المقرر إقامتها في الخامسة من مساءً، على ملعب "جينرال سيني كونتش"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسندر أوكيجة، عبد الرحمان مجادل.

خط الدفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، يوسف عطال، جمال بلعمري، مهدي زفان، محمد فارس، أحمد توبة، عبد الجليل مديوب، حسين بن عيادة، عبد القادر بدران.

خط الوسط: هشام بوداوي، هاريس بلقبلة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، رامز زروقي، آدم الوناس، يوسف بلايلي، آدم زرقان.

خط الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، سعيد بن رحمة.

تصريحات المدير الفني للمنتخب الجزائري

وتابع: ”سمعت هذا الحديث قبل شهر، وهذا ما أكده لي المدير الرياضي لفريق نيس. الصحافة الفرنسية تتحدث عن الأمر بدون معلومات“.

وقال بلماضي، إن هدفه التأهل إلى كأس العالم، وأضاف كمدرب لدي الرغبة الكبيرة في بلوغ كأس العالم.

وأوضح: ”عدم التأهل إلى كأس العالم في قطر فشل بالنسبة لي، ولا فائدة من الحديث الآن عن تجديد عقدي دون التأهل إلى كأس العالم“.

وخسر المنتخب الجزائري مرة واحدة في أربع سنوات بقيادة بلماضي، وكانت أمام بنين.

جمال بالماضي عن سعيد بن رحمه

وفي رده على سؤال بشأن تألق سعيد بن رحمة مع فريقه ويستهام يونايتد الإنجليزي مقارنة بمستواه مع المنتخب الوطني، قال بلماضي: ”نثق كثيرا في بن رحمة. إنه يسعى لتقديم أفضل أداء مع ناديه ومنتخب بلاده“.

وتتصدر الجزائر بطلة أفريقيا 2019 المجموعة الأولى بأربع نقاط، من مباراتين، متفوقة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، بينما تأتي النيجر في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا جيبوتي بدون نقاط.