أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فعاليات ورشة عمل عن "ديناميكية البحيرات الصناعية"، على هامش فعاليات المؤتمر العربى السابع فى الفلك والجيوفيزياء، الذى ينظمه ويستضيفه المعهد.

فيينا

ينطلق مؤتمر الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى لعام 2021، بمشاركة مصر، وتستمر أعماله يومين، برئاسة بولندا، ويُعقد من فيينا عبر الإنترنت.

القاهرة

تفتح جامعة الأزهر باب التقديم إلكترونيا لمن يريد تعديل الترشيح والتحويلات، لمدة ثلاثة أيام.

القاهرة

ينظم الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية مؤتمرًا موسعًا بعنوان "المشاركة الأولمبية بين الإيجابيات والسلبيات"، مساءً، بالمركز الأولمبى بالمعادى.

أسيوط

تنظم محافظة أسيوط قافلة بيطرية مجانية بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

المنيا

تُسيِّر مديرية الصحة قافلة طبية لدعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مركزى العدوة وأبو قرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أمسية فنية تحييها فرقة الرقص المسرحى الحديث، تقدم خلالها عرض أحمس، فى الساعة الثامنة مساءً، على مسرح الجمهورية.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية معرضًا مشتركًا بعنوان "لمحات من حلم" للفنانتين نهلة عبد السلام وأسماء منصور، فى الساعة السادسة مساءً، بقاعة زياد بكير.

روما

تُعقد قمة مجموعة العشرين الاستثنائية حول أفغانستان، من إيطاليا عبر الإنترنت.

فيينا

يعقد البرلمان النمساوى جلسة طارئة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة.

موسكو

يبحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمنطقة ناجورنى كارباخ.

يريفان

يقوم وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكار بزيارة إلى أرمينيا، تستغرق يومين.

برلين

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا لبحث السياسة الأوروبية، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كييف

تُعقد قمة "أوكرانيا - الاتحاد الأوروبى" فى كييف، لبحث تنفيذ اتفاقيات الشراكة وتعميق التعاون الأمنى والاقتصادى.

الرياض

يستضيف المنتخب السعودى الأول لكرة القدم نظيره الصينى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية "الدور الحاسم" للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.