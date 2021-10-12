فيديو.. السيسى: التقييم العالمى لحالة التنوع البيولوجى يدق ناقوس الخطر

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سروره بافتتاح الدورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، متقدمًا بالشكر إلى الصين لعقد الدورة رغم التحديات.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر التنوع البيولوجى بالصين، اليوم الثلاثاء، أن العالم اليوم يمر بمرحلة دقيقة فى تاريخ البشرية تتطلب بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات، والتى زادت من حدتها بعد جائحة كورونا. وأوضح أن العالم ما زال يتعامل مع تأثير الجائحة على جميع المستويات، منوهًا بأن التقييم العالمى الأخير لحالة التنوع البيولوجى يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع.

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