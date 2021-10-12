فيديو.. السيسى: مصر عملت بجهد دؤوب لصياغة إطار عالمى للتنوع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التنوع البيولوجى أصبح ينذر بكارثة عالمية ما لم تعزز دول العالم من جهودها لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج وجعلها أكثر استدامة ووعيا.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر التنوع البيولوجى بالصين، اليوم الثلاثاء، أن مصر عملت بجهد دؤوب منذ أطراف مؤتمر شرم الشيخ فى 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعى لصياغة إطار عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعمومة بأليات واضحة للتنفيذ. وأوضح أنه رغم تحديات كورونا خلال العامين الماضيين استطاعت الرئاسة المصرية للمؤتمر تحقيق إنجازات ملموسة فى هذا الصعيد.

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