فيديو.. مصر تتشرف بتسليم رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجى للصين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر سارعت فى 2018 بطرح مبادرة طموحة بين جميع جوانب العمل البيئى لتحقيق التناغم والتكامل بين جهود الحفاظ على التنوع البيولوجى ومواجهة تغير المناخ ووقف تدهور التربة وتصحر الأراضى إيمانا منها بما لهذه الجهود من أثر إيجابى على صحة الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر التنوع البيولوجى بالصين، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتشرف بتسليم رئاسة المؤتمر إلى الصين واثقة على قدرة الجانب الصينى على مواصلة العمل المهم الذى تطمح إليه شعوبنا لحماية التنوع البيولوجى. وأوضح أن مصر تتطلع إلى مواصلة العمل مع الصين خلال العامين القادمين لتحقيق هذا الهدف، منمينا للجانب الصينى التوفيق فى صيانة الأمانة التى نحملها إلى الأجيال القادمة.

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