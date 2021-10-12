فيديو.. الرئيس السيسى: نعيش مرحلة تتطلب جهود حثيثة لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وقدم السيسى، خلال كلمته، الشكر لجمهورية الصين، قائلاً: "أتقدم بالشكر إلى جمهورية الصين على عقد هذه الدورة، على الرغم من التحديات التى تواجه العمل متعدد الأطراف على إثر تداعيات كورونا". وأضاف: "نعيش مرحلة دقيقة فى تاريخ البشرية.. تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام، والتى زادت من حدتها جائحة كورونا".

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