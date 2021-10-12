رابطة الأندية تقيم اليوم حفل سحب قرعة الدوري الممتاز الجديد

تقام في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز ٢٠٢١_٢٠٢٢ بحضور مندوبي الأندية والمكتب التنفيذي لرابطة الاندية المحترفة.

ويحمل الزمالك لقب الدوري المصري الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 في تاريخه، فيما يعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه.

وكشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي بإسم رابطة الأندية انه تقرر سحب قرعة مسابقة الدوري العام الجديد في الثانية ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الكورنيش بالقاهرة.

وقال سويلم أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة، كما تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتي سبق لها العمل في بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩ بالقاهرة حتى يخرج الحفل بشكل يليق بالكرة المصرية.

اضاف سويلم انه تم اخطار جميع الأندية بإرسال مفوض من جانبها لحضور مواسم القرعة كما سيتم اعلان لائحة الدوري الجديد والتي لن تكون مختلفة كثيرا عن لائحة الدوري الماضي بعد دراستها من جانب الرابطة.

وتدرس رابطة الاندية تخصيص جائزة للاعب الشهر في الموسم الجديد، ضمن القرارات التي سيتم اتخاذها لتطوير مسابقة الدوري الموسم المقبل كما قررت في وقت سابق تخصيص جائزة مالية لبطل الدوري في النسخة الجديدة.